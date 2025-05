Ex Lazio | Nuova avventura per Behrami: sarà il nuovo ds del Watford

Fonte: Christian Gugliotta - Lalaziosiamonoi.it

Nuova avventura per Valon Behrami. Secondo Gianlucadimarzio.com, l'ex centrocampista della Lazio diventerà il nuovo direttore sportivo del Watford, club che ha concluso la stagione con un deludente 14° posto in Championship, la seconda divisione inglese. Per lo svizzero si tratterà un ritorno, visto che aveva militato negli Hornets da calciatore tra il 2015 e il 2017.

