Conference League, si gioca la finale: il Real Betis sfida il Chelsea

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

È tempo di finale, la seconda europea. Dopo quella di Europa League, è il turno di quella di Conference. Questa sera alle ore 21 il Chelsea di Maresca affronterà il Real Betis, che in semifinale ha eliminato la Fiorentina. La gara è in programma alla Tarczynski Arena di Breslavia, in Polonia.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.