Lazio, Petrucci (Sky): "Baroni? Si va verso l'addio. Sul ritorno di Sarri..."

Il toto allenatori è cominciato, prima bisognerà attendere, però, l'incontro tra Baroni e la Lazio per capire se sarà ufficiale il suo addio o se quei piccoli margini di riavvicinamento possano portare a un esito differente. Nel frattempo, per fare il punto della situazione anche sui vari nomi emersi, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale il noto giornalista di Sky, Matteo Petrucci.

CLICCA QUI PER IL PODCAST

BARONI - "Si va verso l'addio a Baroni, non solo per scelta della Lazio ma anche sua. Lui ha ancora un anno di contratto e l'ultima parola spetta a Lotito, ma è ovvio che si stia andando verso quella direzione".

FUTURO ALLENATORE - "Per il prossimo allenatore ci sono troppi aspetti da capire per poterne parlare. Vieira? Ho apprezzato molto il lavoro fatto da lui, ma da Formello smentiscono. Thiago Motta viene da un'esperienza molto negativa, ma anche da tante altre andate ottimamente. Sa valorizzare i suoi giocatori e lavorare coi giovani, ed è un profilo interessante".

CLICCA QUI PER IL PODCAST

SARRI - "Dei segnali ci sono stati, sia dalla Lazio che da lui, ma ad oggi non c'è ancora nulla. Troverebbe una situazione ideale, conosce l'ambiente, ha tanti giovani e nessun vero senatore, ma al momento non so quanto possa essere concreto come eventuale ritorno. Sarri non si è lasciato male con la Lazio, ha un ottimo rapporto col Direttore Sportivo, ma dovrebbe sistemare delle situazioni con Lotito. Questa cosa rende meno probabile la sua candidatura".

CLICCA QUI PER IL PODCAST

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.