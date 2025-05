Calciomercato | De Bruyne-Napoli, si può chiudere in 48 ore: ecco le novità

TUTTOmercatoWEB.com

Già nelle ultime ore De Laurentiis aveva lasciato ben sperare con le sue dichiarazioni riguardo il possibile ingaggio di Kevin De Bruyne. Ora arrivano notizie ancor più incoraggianti per i tifosi del Napoli.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il legali del calciatore belga sono in arrivo a Napoli per definire le trattativa; le parti si aspettano di concludere l'affare e arrivare alle firme entro le prossime 48 ore. Per De Bruyne è pronto un contratto di tre anni, gli accordi definitivi non sono così lontani.

