Lazio - Lecce, gli Ultras Lazio spiegano: "Non abbiamo accettato le scuse"

Il racconto del post partita di Lazio - Lecce. In collegamento a Radio Laziale, durante la quotidiana rubrica 'Matchday', gli Ultras Lazio hanno spiegato quanto accaduto nel confronto con la squadra dopo la cocente sconfitta all'Olimpico. Queste le loro dichiarazioni.

"La squadra è venuta sotto la Curva Nord, Marusic ci ha messo la faccia per l’ennesima volta. Ha detto le solite cose, che ci hanno messo la grinta… Ma noi non abbiamo accettato le scuse, così com’era successo con Baroni a Bologna. Li abbiamo rimandati tutti dentro gli spogliatoi e non abbiamo accettato le loro maglie, quello si fa solo in determinate contesti. Se le riportassero a casa, se le incorniciassero e pensassero alla stagione negativa che hanno fatto. Io me la prendo con loro, ma fino a un certo punto. Non posso chiedere a un giocatore che l’anno scorso giocava con la Salernitana o con il Verona di andare in Champions League. Le colpe della squadra sono il 30%, il direttore sportivo non ha mai fatto determinate categorie, è difficile che conosca certi giocatori e procuratori".

CLICCA QUI PER IL PODCAST

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.