Fenerbahce, Mourinho torna in Serie A? La risposta che non ti aspetti

José Mourinho ha rotto il silenzio a proposito del suo futuro. Il tecnico del Fenerbahce, che ha firmato un contratto biennale con la squadra turca la scorsa estate, era rimasto vago nelle ultime settimane, ma in seguito alla sconfitta per 4-2 in campionato contro l'Hatayspor lo Special One ha vuotato il sacco.

Dichiarazione

"Se mi chiedete se sarò qui la prossima stagione, mi riferisco all'intervento in TV di un paio di settimane fa dell’ex presidente del Fenerbahce, in cui ha detto che vuole che io resti e che conta su di me per la prossima stagione. È una dichiarazione pubblica, tutto qui. Penso sia stato chiaro. Se qualcosa è cambiato da quel giorno, non mi è stato comunicato. Posso confermare che quelle parole sono esattamente le stesse che mi sono state dette quando ci siamo incontrati. Quindi, per me, la situazione è molto chiara", ha affermato Mourinho.

Retroscena ed estate faticosa

Il presidente del Fenerbahce, Ali Koç, ha affermato di voler trattenere Mourinho a Istanbul per "garantire stabilità" e ha anche rivelato che l’ex allenatore di Inter, Roma e Real Madrid ha ricevuto un’offerta da 36 milioni di euro per lasciare la Turchia a metà stagione, ma l’ha rifiutata. In caso di permanenza, ad ogni modo, il tecnico portoghese dovrà affrontare un'altra estate impegnativa per i vari turni di qualificazione alla Champions League, dopo essere finiti dietro il Galatasaray Campione di Super Lig.