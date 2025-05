Lazio, De Grandis (Sky): "Baroni, avventura finita. Lotito a gennaio..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stefano De Grandis, noto giornalista di Sky, è intervenuto questa mattina ai microfoni di Radio Laziale per commentare la sconfitta biancoceleste, il futuro di Baroni e gli errori del recente passato. Ecco di seguito le sue parole:

"Il progetto esiste, se ne hai uno. La Lazio è fuori dalle coppe dopo 8 anni, Baroni ha colpe ma anche la squadra ha dei grossi limiti. Ho sempre supportato Baroni ma penso che la sua avventura alla Lazio sia finita. Il mercato di gennaio non ha apportato nulla, Ibrahimovic è una acquisto senza senso, è sempre così per la Lazio nel mercato di gennaio. Il rendimento è insito nel modus operandi di Lotito, gli acquisti sono tutti giocatori che vengono per dimostrare. A me piace che la società ringrazi i tifosi, ma deve essere seguito dai fatti, dando anche soddisfazioni ai tifosi sul mercato ad esempio, ma questo non succede mai. Mi aspettavo in corsa un cambio di modulo, vedendo anche il centrocampo che segna così poco e anche qualitativamente è limitato. Secondo me la Lazio di quest'anno è inferiore rispetto allo scorso anno, il mio giudizio è negativo".

