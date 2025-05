RIVIVI DIRETTA - Lazio - Lecce 0-1: basta Coulibaly, biancocelesti KO (e fuori dall'Europa)

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

Serie A Enilive | 38ª giornata

Domenica 25 maggio 2025, ore 20:45

Stadio Olimpico, Roma

LAZIO-LECCE 0-1 (43' Coulibaly)

LE FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic (45' Hysaj), Gila, Romagnoli, Nuno Tavares (73' Pellegrini); Guendouzi, Rovella (77' Vecino); Isaksen (45' Pedro), Dia, Zaccagni (77' Noslin); Castellanos. A disp.: Provedel, Furlanetto, Gigot, Provstgaard, Vecino, Belahyane, Dele-Bashiru, Noslin, Tchaouna. All.: Del Rosso.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Guilbert, Baschirotto, Gaspar, Gallo; Coulibaly, Ramadani (73' Veiga); Pierotti, Berisha (59' Helgason), Karlsson (59' Kaba); Krstovic (88' Burnete). A disp.: Fruchtl, Samooja, Rebic, Rafia, N`Dri, Sansone, Banda, Tiago Gabriel, Pierret, Sala. All.: Giampaolo.

Ammoniti: 32' Guendouzi (LA), 37' Pierotti (LE), 70' Falcone (LE), 90'+5' Gila (LA)

Espulsi: 45'+2' Pierotti (LE), 90'+2' Romagnoli (LE)

SECONDO TEMPO

90'+5' Triplice fischio: finisce in questo momento la partita tra Lazio e Lecce.

90'+2' Calcio di punizione in favore del Lecce quando manca pochissimo alla fine della partita. Poi Romagnoli protesta e riceve anche il cartellino rosso.

90' Comunicato in questo momento l'extra-time: si giocherà per altri cinque minuti.

88' Fuori Krstovic per il Lecce, dentro Burnete.

85' Ci prova addirittura Hysaj dalla distanza: anche questa conclusione va a vuoto.

82' Forcing della Lazio: poi Hysaj fa fallo su Krostovic, e il Lecce può prendere respiro.

80' Ancora angolo per la Lazio, di cui va a occuparsi Guendouzi. Sulla ribattuta, è sempre e solo Pedro! La palla si perde al lato.

79' Spizzata di Baschirotto, con la palla che colpisce l'incrocio dei pali. Sarà calcio d'angolo per la Lazio.

77' Esce Rovella, entra Vecino; poi fuori Zaccagni, dentro Noslin.

76' Ci prova anche Gila, il tiro viene deviato e la palla si perde sopra la traversa!

73' Per il Lecce, fuori Ramadani, dentro Veiga.

73' Fuori Tavares, dentro Luca Pellegrini.

72' Lazio a un passo dal gol col solito Pedro! La palla si perde di pochissimo al lato del palo!

70' Cartellino giallo per Falcone, che ritarda puntualmente ogni rimessa dal fondo.

67' Altro cross messo in mezzo all'area da Tavares, Castellanos tenta la conclusione al volo ma non aggancia il pallone.

65' Provvidenziale Falcone su Castellanos! Una parata d'autore per l'estremo difensore giallorosso!

60' Si riparte dal corner per la Lazio, Zaccagni dalla bandierina: gli avversari fanno muro e miracolosamente la porta rimane inviolata! Parata sia su Pedro che su Rovella.

59' Doppio cambio per il Lecce: fuori Karlsson e Berisha, dentro Kaba ed Helgason.

58' Contropiede Lazio, va Zaccagni che mette una buona palla in mezzo. Pedro dalla distanza, e c'è ancora la deviazione avversaria.

56' Ora ci prova anche Guendouzi, e questa volta il portiere deve necessariamente deviare in angolo.

55' Squillo di Pedro, ma Falcone non ha troppi problemi ad arrivare sulla palla e bloccarla.

53' Arriva una buona occasione per il Lecce di raddoppiare, questa volta con Berisha che, per fortuna, calcia al lato del palo di Mandas.

52' Ci prova ancora il Taty, ma la palla è completamente fuori misura. Si alza perdendosi in out. A Falcone il compito di rimetterla in gioco.

49' Tavares fa fallo su Coulibaly, che si rialza dolorante dopo qualche secondo. Sarà calcio di punizione per i giallorossi: se ne occuperà Berisha.

48' Lazio in attacco: crossa Hysaj all'indirizzo di Castellanos, ma il colpo di testa viene rimpallato da quello del difensore giallorosso. Esce il portiere.

46' Cross al centro dell'area di Tavares: ma la palla viene direttamente arpionata da Falcone, che blocca, rallentando la ripresa del gioco.

45' Doppio cambio Lazio: fuori Isaksen, dentro Pedro; poi fuori Marusic, dentro Hysaj.

PRIMO TEMPO

45'+3' Duplice fischio: Lecce avanti ma con un uomo in meno. Finisce il primo tempo.

45'+3' Provvidenziale il tocco di Falcone sulla conclusione di Zaccagni!

45'+3' Anche un membro dello staff di Giampaolo viene espulso.

45'+2' Pierotti espulso! Lecce in inferiorità numerica dopo il secondo giallo rimediato dal calciatore, autore del fallo su Tavares.

45'+1' Occasione Lazio! Falcone toglie a Castellanos la goia del gol: l'argentino aveva prova la conclusione di testa, respinta dal portiere giallorosso.

45' La Lazio si prende un buon calcio d'angolo, mentre vengono comunicati i minuti di recupero che saranno tre.

43' Arriva anche il gol del vantaggio del Lecce. Errore di Gila, Krstovic per Coulibaly che mette dentro alle spalle di Mandas.

43' Servito in verticale Castellanos, che poi fa sponda per un compagno di squadra che però non trova all'interno dell'area di rigore.

41' Tavares perde palla, recupera Pierotti che poi chiama in causa Coulibaly. Il calciatore del Lecce conquista il calcio d'angolo.

37' Cartellino giallo anche per Pierotti, che interviene fallosamente su Rovella.

36' La conclusione di testa di Castellanos è veramente poca cosa per Falcone, ma la palla comunque finisce sopra la traversa.

35' Isaksen chiama in causa Tavares, che per un soffio non si fa beffare dall'avversario che, a quel punto, sarebbe andato a campo aperto verso Mandas.

34' Calcio di punizione in favore della Lazio, con Isaksen e Rovella sul punto di battuta. Il tiro viene deviato: sarà corner per i biancocelesti.

32' Cross di Marusic, Zaccagni finisce a terra in area di rigore. L'arbitro fa proseguire e arriva anche il fallo su Guendouzi che, per proteste, rimedia anche il cartellino giallo.

27' Scontro testa contro testa Romagnoli e Krstovic. L'arbitro giustamente interrompe il gioco per accertarsi delle condizioni dei due calciatori coinvolti.

25' Sulla ripartenza della Lazio c'è il fallo di Guilbert su Zaccagni: riparte il possesso dei biancocelesti.

23' Lecce vicino al gol rocambolesco con Gallo: Mandas è attento e blocca la palla!

21' Karlsson s'incarica del calcio di punizione: la appoggia a Guilbert, ma la palla finisce in out, dopo la deviazione. Il Lecce si lamenta per un colpo di mano di Romagnoli, che aveva le braccia dietro al corpo.

20' Rovella su Berisha e calcio di punizione in favore del Lecce. Prima ancora c'era un intervento irregolare subito da Isaksen, non sanzionato dal direttore di gara.

19' Calcio d'angolo in favore della Lazio: va Zaccagni, la retroguardia del Lecce è brava ad allontanare il pericolo.

18' Passaggio in verticale per Castellanos, che viene "stretto" da due avversari. Finisce a terra ma non c'è fallo per l'arbitro.

12' Prima parata di Falcone sulla conclusione di Castellanos deviata da Baschirotto.

11' Qui, in virtù della deviazione di Gallo, conquista il primo corner del match, di cui s'incarica Isaksen.

11' Passaggio filtrante per Dia, con Guilbert che mette in out. La Lazio riparte e si fa vedere timidamente dalle parti di Falcone.

10' Gila soffre il duello con l'avversario, poi allontana con l'aiuto di Guendouzi. Ma la squadra ospite rimane in possesso.

8' La Lazio si fa vedere con qualche verticalizzazione, poi la palla arriva a Zaccagni che la manda direttamente fuori. Riparte il Lecce, che si conquista il secondo calcio d'angolo della partita.

6' Primi minuti di gioco con il Lecce sempre in possesso palla. La Lazio non riesce a recuperare e ripartire.

5' Castellanos salta più in alto di Ramadani e fa fallo: il calciatore del Lecce rimane a terra, con l'intera squadra che protesta con l'arbitro.

4' Calcio d'angolo in favore del Lecce: dalla bandierina va Karlsson, Gaspar prova ancora di testa ma anche in quest'occasione la palla si perde fuori.

3' Su calcio di punizione, arriva la spizzata di testa di Gaspar, con la palla che si perde direttamente in out.

2' Rovella interviene fallosamente su Coulibaly, primo calcio di punizione in favore del Lecce, con l'atmosfera che è da subito incandescente.

1' Arriva in questo momento il fischio d'inizio dell'arbitro: parte Lazio-Lecce.

AGGIORNAMENTO ORE 20.33 - Tutti negli spogliatoi: poco più di dieci minuti e arriverà il fischio d'inizio di Lazio-Lecce.

AGGIORNAMENTO ORE 20.07 - Tutta la Lazio inizia il proprio riscaldamento pre-gara.

AGGIORNAMENTO ORE 20.00 - I portieri di entrambe le formazioni sono in campo: iniziando quindi il loro riscaldamento.

Buon pomeriggio amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it e benvenuti alla diretta scritta di Lazio-Lecce, valida per l'ultima giornata del campionato di Serie A. I biancoceleste, al sesto posto in classifica, devono necessariamente vincere contro i giallorossi per poter sperare in un passo falso di Roma o Juventus, e conquistare almeno la qualificazione in Europa League. La formazione di Giampaolo non entrerà in campo certamente senza obiettivi: in palio c'è la salvezza. Appuntamento alle 20.45 per il fischio d'inizio dell'arbitro.

