Lazio, Noslin fonda un torneo di calcio: tutti i dettagli - VIDEO

Tijjani Noslin, per mezzo della sua fondazione - la Tijjani Noslin Foundation - ha dato vita a un torneo di calcio, annunciato con un video sul proprio profilo Instagram. L'attaccante della Lazio ha invitato a creare la propria squadre per prendere parte a questa avventura sportiva che si terrà lunedì 9 giugno nella sua città Natale, Amsterdam, per tutti i ragazzi tra i 12 ai 15 anni.

"Lunedì 9 giugno, torneo Amsterdam da 12 a 15 anni hai quello che serve per tornare a casa con la coppa e vincere altri premi fighi, crea la tua squadra e mostra le tue abilità davanti a centinaia di persone. Abbiamo solo un numero di posti limitato quindi iscriviti velocemente prima che sia troppo tardi".

