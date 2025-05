Roma, Di Canio sul nuovo allenatore: "Se Fabregas non arriva, occhio a..."

TUTTOmercatoWEB.com

Negli studi di Sky, l'ex Lazio Paolo Di Canio ha lanciato la sua ipotesi sul nuovo allenatore della Roma. Ecco di seguito le sue parole: “Pensate a qualcuno che ha fatto qualche dichiarazione, che sonda il terreno. Occhio: se Fabregas non arriva, se non arriva qualcun altro, occhio a qualcuno che vive a Roma. Occhio a Roberto Mancini. Non sarebbe sgradito, almeno a parte della piazza. E lui andrebbe volentieri”.

