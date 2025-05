Lazio fuori dall'Europa e i tifosi imbufaliti: le critiche via social

La Lazio abbandona il sogno coppe. Niente Conference, Europa o Champions League. La società dopo 8 anni consecutivi in cui ci era riuscita, non riesce ad entrare in Europa. Non solo, c'è un dato acora più horror: dalla gara interna contro il Monza inoltre, la Lazio non vince in casa dal 9 febbraio. La tifoseria è imbufalita, e i commenti sui social ne sono una dimostrazione.

"Festeggiano tutti tranne la Lazio", "Vergogna", "via tutti tranne Pedro" , scrivono i primi. "Che eroica sconfitta ragazzi, complimenti" segue un utente su X, e ancora "vogliamo un comunicato", "nemmeno l'ultima giornata avete avuto rispetto dei tifosi... per non parlare della vostra dignità", "Ridateci Sarri. Indegni ..ho difeso la squadra contro tutti e tutto ma stasera non ci sono scuse..".

