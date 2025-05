Gasperini, rottura con l'Atalanta e la Roma ora accelera: svolta vicina

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Roma vira con forza su un vecchio obiettivo che torna attuale in queste ore. Si tratta di Gian Piero Gasperini che in mattinata ha incontrato Percassi e D'Amico per capire se ci fossero i margini per andare avanti insieme. Ma la riunione tra dirigenza e allenatore si è conclusa con una fumata tendente al nero, perché ora Atalanta e Gasp sono vicini a dirsi addio. L'allenatore ha detto no all'offerta di rinnovo, comunicando la voglia di iniziare un nuovo percorso. In questa situazione si è reinserita la Roma che aveva sondato Gasperini già nelle scorse settimane, ma focalizzandosi poi sul profilo di Fabregas. Il Como, però, ha fatto muro e Friedkin ha deciso di tornare sul tecnico piemontese. Contatti positivi tra le parti in queste ore, lo riferisce Gianluca Di Marzio che spiega come tra Roma e l'ex Genoa e Inter ci sia feeling reciproco, intesa sulla progettualità e voglia di arrivare a una definizione già nei prossimi giorni. Per Gasperini è pronto un contratto triennale.

