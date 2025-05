Lazio, la rabbia di Briga: "Gestione squallida e paradossale" - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

La sconfitta col Lecce all'ultima giornata e la conseguente mancata qualificazione a una delle coppe europee hanno generato rabbia e delusione tra i tifosi, un finale di stagione inaspettato e che mai avrebbero voluto vivere. Il malcontento si è riversato anche sui social dove i sostenitori, in questi giorni, stanno palesando tutto il loro disappunto e sconforto verso la squadra e la società. Tra questi, Mattia Briga che con un post su "X" ha riassunto così l'annata che si è da poco conclusa: "Stagione iniziata con la presentazione della campagna abbonamenti fatta con l’intelligenza artificiale che ritrae un mariachi con la chitarra. Proseguita con la protesi peniena del falconiere divulgata in mondovisione e annessa cessazione del volo di Olympia, che non sono stati capaci di rimpiazzare".

"Nel frattempo viene pubblicato un video di celebrazione dei 125 anni con un coro che io personalmente in 36 anni non ho mai sentito cantare dal nostro pubblico, compriamo 3 giocatori che non giocano MAI, prendiamo 6 gol in casa, usciamo col Bodo/Glimt, vinciamo 1 (una!) partita in casa in tutto il girone di ritorno e concludiamo questo capolavoro senza partecipazioni a coppe europee. La gestione di questa società è paradossale, squallida e crea imbarazzo. Oltre a mancare profondamente di rispetto alla gente che la Lazio la ama. Questo è solo un breve riassunto di ciò che è successo quest’anno, ma che accade dal 20. Tutti si evolvono, noi siamo fermi al calcio moralizzato e didascalico”.

Gestione squallida e paradossale. Approssimativa e imbarazzante.

Sotto ogni aspetto.



Ss Lazio pic.twitter.com/B4cDsnCdi8 — BRIGA (@MattiaBriga) May 26, 2025

