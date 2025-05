Napoli, terminato l'incontro Conte-De Laurentiis: ecco come è andata

È ufficialmente iniziato il valzer delle panchine, con le squadre del nostro campionato che stanno cercando di trovare una guida tecnica con cui iniziare un progetto vincente. C'è chi invece l'allenatore vorrebbe tenerselo stretto, come il Napoli. A questo proposito è appena terminato un incontro importante tra Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis.

Il summit è durato 3 ore e si è concluso intorno alle 17. Come riporta Sky, continuano le riflessioni tra le parti: c'è la volontà di prendere del tempo sulle esigenze dell'allenatore e sulle visioni del club. Non c'è, dunque, ancora una rottura tra Conte e il Napoli. Le parti si sono prese del tempo per riflettere, dovranno riaggiornarsi: incontro solo interlocutorio. Resta tutto aperto.

