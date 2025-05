Lazio, Piscedda spiazza tutti: "Baroni è stato tradito..."

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, il giorno dopo la disfatta contro il Lecce costata alla Lazio l'esclusione dalla Conference League e dall'Europa, Massimo Piscedda ha analizzato il girone di ritorno della squadra di Marco Baroni, sostenendo che il tecnico sia stato tradito dai suoi stessi calciatori.

"Nel girone di ritorno la Lazio è stata una pessima squadra, mi dispiace che l'allenatore sia stato tradito. Sono contento che la Lazio non faccia la Conference League, non è una competizione che mi piace. Ieri è stata una bruttissima prestazione, hanno deluso 50000 persone, tra l'altro contro una squadra in dieci. La Lazio ha tantissimi limiti e non è una qualificazione in Conference a cambiare le cose".

