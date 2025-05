Lazio, Romondini: "Su Baroni è giusto fare delle riflessioni. Sarri? Come lui..."

TUTTOmercatoWEB.com

Un finale di stagione deludente per la Lazio che, dopo otto anni, non riesce a centrare la qualificazione in nessuna competizione europea. Un obiettivo mancato che sta portando la società a fare delle valutazioni importanti, prima fra tutte il futuro di Baroni. Sull'argomento, nel corso della giornata, si è espresso ai microfoni di TMW Fabrizio Romondini: "Obiettivamente con la prima parte di stagione fatta, credo sia giusto almeno fare delle riflessioni, perché la Lazio non ha raggiunto nessun obiettivo e aveva un bel vantaggio rispetto alle altre, in primis la Roma. Per me ha fatto un ottimo lavoro, ma col vantaggio che aveva sulle altre mi aspettavo almeno di entrare in Europa".

Spiegando il suo punto di vista, l'ex calciatore ha anche detto la sua sull'ipotetico ritorno di Sarri: "Ce ne sono pochi come Sarri, come allenatori di campo. Deve avere più tempo per far crescere certi giocatori".

