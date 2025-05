Lazio-Baroni, fine della storia: l'addio è scritto, ora...

TUTTOmercatoWEB.com

Le lente ore dell'addio. Si sta consumando in silenzio, per ora, la separazione tra Marco Baroni e la Lazio. Le parti non si sono ancora incontrate, potrebbe succedere tra domani e dopodomani, ma quello che ormai appare certo è l'epilogo. Baroni non sarà più l'allenatore della Lazio, separazione scritta, solo da ratificare e da ufficializzare, cercando un'intesa su come separarsi dal vincolo del contratto in essere (scadenza 2026). Intesa che però non diventerà ostacolo all'addio. Baroni stesso ha voglia di cambiare aria, è stato contattato dal Torino e da altri club italiani, è rimasto scottato da alcune situazioni e preferisce uscire di scena. La Lazio stessa voleva ormai virare su altro e cambiare rotta dopo una seconda parte di stagione che - secondo la società - poteva essere diversa non solo a livello di risultati, ma anche di gestione dell'organico. Baroni e la Lazio quindi si saluteranno, vanno definite le modalità, ma sarà una separazione consensuale, voluta da entrambe le parti.

Pubblicato il 28/05 alle 00:00