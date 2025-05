Lazio, per il dopo Baroni si pensa anche a Scaloni: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Tante idee per il futuro della Lazio. Baroni è ormai sempre più vicino all'addio, la società sta pensando al nuovo allenatore. Sono stati fatti diversi nomi: da Gattuso a Klose, da Conceicao a Thiago Motta, fino a Sarri. Al momento il Comandante è l'opzione più calda in casa biancoceleste, sarebbe un clamoroso ritorno.

Come riportato da Il Messaggero, però, in lista sarebbe finito anche Scaloni. Il suo profilo piace molto alla dirigenza della Lazio e ha il contratto in scadenza nel 2026. Ma sarebbe complicato vederlo abbandonare la panchina dell'Argentina, nonostante sia rimasto molto legato alla Capitale dopo l'esperienza da calciatore.

