Ritiro Lazio | Addio Auronzo, si resta a Formello: il punto sulla preparazione

RASSEGNA STAMPA - La Lazio lascia Auronzo di Cadore per il ritiro estivo. L'ufficialità è arrivata ieri tramite un comunicato di addio della società. La preparazione della squadra di svolgerà quindi a Formello: si interrompe una striscia di 17 estati consecutive vissute sotto le Tre Cime di Lavaredo. La prima volta è stata con Delio Rossi nel 2008; l'ultima con Baroni lo scorso anno.

Le istituzioni della città, dopo le iniziali polemiche e titubanze, avevano invitato ancora la Lazio. Come riportato da Il Corriere dello Sport, la risposta di Lotito è stata confermata solo ieri, molto tempo dopo la scadenza del 31 marzo. Nella nota della società resta giusto una porta aperta per il futuro: "Questo non è un addio, ma un arrivederci a presto, con la promessa di ritrovarci ancora, uniti dalla nostra grande passione".

A luglio quindi la Lazio svolgerà gli allenamenti a Formello, con un'attenzione particolare verso gli orari delle doppie sedute viste le temperature più alte rispetto ad Auronzo. Ma ancora devono essere decisi i giorni della prima fase della preparazione e le modalità per rendere partecipi i tifosi. Nelle prossime settimane si saprà di più.

