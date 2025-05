Valladolid | Raul Moro gioiello di mercato: venduto a un club di Liga, le cifre

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Nuova avventura in vista per Raul Moro. L'ex esterno della Primavera della Lazio, con solo poche apparizioni in prima squadra, sembra a un passo dall'Osasuna. Un rinforzo per la squadra della Navarra, reduce da un'ottimo campionato.

Dall'altra parte il Valladolid non poteva pensare di trattenere uno dei suoi calciatori migliori al termine di un campionato concluso con una retrocessione arrivata in largo anticipo. Per Raul Moro l'Osasuna sborserà una cifra vicina ai 10 milioni di euro, ricordando che i biancoviola lo avevano pagato 2,5 milioni dalla Lazio.

