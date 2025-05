Lazio, anche l'Atalanta pensa a Maurizio Sarri: le ultime da Bergamo

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio ragiona sulla possibilità di riportare a Formello Maurizio Sarri. Il tecnico toscano sembrerebbe essere uno dei papabili nomi per il post Baroni e l'incontro tra Lotito e Fabiani, di cui vi abbiamo parlato in esclusiva, che avverrà nelle prossime ore potrebbe dare già offrire delle prime e importanti indicazioni in tal senso. Si tratta comunque di una pista complicata, soprattutto se si considera l'intromissione dell'Atalanta che deve fare i conti con le possibilità di un addio di Gian Piero Gasperini, nonostante la proposta di rinnovo.

TUDOR IL PREFERITO - Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, infatti, la Dea avrebbe iniziato a guardarsi intorno sondando il profilo di Sarri, ma anche quello di Igor Tudor - oggi alla Juve - e di Roberto Mancini. Tra i tre il preferito sarebbe però il croato, con il quale il direttore sportivo D'Amico ha un ottimo rapporto e vede in lui un allenatore capace di poter dare continuità a quanto fatto negli anni passati da Gasperini.

