Lazio, Behrami: "Io riconfermerei Baroni, vi spiego la mia idea"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

"Baroni? Io lo riconfermerei per come ha valorizzato la rosa", non ha alcun dubbio Valon Behrami sul futuro dell'allenatore della Lazio. L'ex biancoceleste, parlando al podcast "Step on Football" ha analizzato la situazione che si sta vivendo a Formello e proseguendo la disamina ha aggiunto: "Poi per tutto quello che è successo col Lecce di conseguenza tra le valutazioni incide tanto. Ho visto anche quello che è successo con i tifosi, è stata una delusione forte però a gennaio si è mossa pochissimo. La Lazio è calata quando ha avuto i migliori giocatori fuori come Castellanos".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE