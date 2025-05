Como, Fabregas rimane? Fabrizio Romano fa chiarezza: "Non ha mai..."

Tutti pazzi per Cesc Fabregas: l'allenatore spagnolo, grazie a una stagione stratosferica alla guida del Como, ha attirato su di sè l'interesse di molte squadre, tra cui la Roma. Oggi Fabrizio Romano, in live su Youtube, ha fatto chiarezza sul suo futuro:

"E' stato accostato a tante squadre, ma la verità è che il Como non ha mai dato alcun segnale di apertura all'addio di Fabregas. Non ne fa una questione di soldi, lo considera fondamentale per il progetto. E' valso anche per la Roma: da parte del Como c'è sempre stata l'intenzione di continuare con lui".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.