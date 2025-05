Lazio, Rambaudi: "Lotito deve essere più tifoso. Sarri? Sarebbe come..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Momento di bilanci in casa Lazio dopo il fine stagione amaro maturato all'Olimpico contro il Lecce. In vista del futuro e delle valutazioni che farà la società ecco le parole di Roberto Rambaudi ai microfoni di Radiosei: "Calo di rendimento per la qualità della rosa, per gli infortuni, la condizione fisica, l’atteggiamento mentale: ci sono tante concause per questo finale deludente.

A gennaio non hai rinforzato, nel tempo non hai fatto lo step di crescita: il presidente è un ottimo imprenditore, con i conti ok, ma dovrebbe essere più tifoso altrimenti si arriva alla rovina dell’ambiente.

Un investimento va fatto per la funzionalità, per l’ambiente stesso. Presidente Lotito, diventi un po’ più tifoso! Il rischio d’impresa c’è ovunque, ma on si può non rischiare mai nulla.

Il ritorno di Sarri? Sarebbe un po’ come ‘tappare un buco’, ma andrebbe bene, purché cambi il modo di cominciare e non dia alibi a tutti. Come allenatore è bravo".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.