Lazio - Baroni, pronto l’addio e un nuovo futuro per il tecnico: le ultime

RASSEGNA STAMPA - Il futuro di Marco Baroni alla Lazio è appeso a un filo. L’assalto a Maurizio Sarri, che potrebbe clamorosamente tornare a Formello, segna l’inizio dell’uscita dell’attuale tecnico. Il direttore sportivo Fabiani avrebbe già avviato i contatti con Baroni per trovare una soluzione consensuale: anche l’allenatore è pronto a liberarsi quanto prima.

Baroni ha mercato: c'è il Torino che lo vuole per il dopo Vanoli e, come fa sapere il Corriere dello Sport, ci sarebbe anche il Pisa a corteggiarlo in caso di addio a Inzaghi, tentato dal Palermo. L’obiettivo è risolvere tutto entro il 30 giugno, così da potersi rimettere subito in pista. Intanto la Lazio attende il momento giusto per chiudere, ma senza rompere prima di avere in mano l’alternativa.

Non è chiaro se l’uscita avverrà con una risoluzione o con le dimissioni. L’esonero, per ora, resta ipotesi remota. Lotito spera in un altro addio “soft”: dopo Sarri e Tudor, anche con Baroni si punta al risparmio. Il tecnico ha un contratto fino al 2026, ma la società potrebbe evitare di versargli il milione previsto per la prossima stagione.

