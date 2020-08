Calciomercato, il Leeds punta de Paul: avviata la trattativa con l'Udinese

Il Leeds è all'opera per consegnare una rosa importante a Bielsa dopo il ritorno in Premier League. In difesa è arrivato l'acquisto di Koch dal Friburgo e in precedenza l'interesse per Luiz Felipe della Lazio, mentre a centrocampo il profilo scelto dal tecnico argentino è de Paul dell'Udinese. Secondo quanto riporta la stampa britannica è già partito il negoziato tra il Leeds e il club friulano su una cifra intorno ai 35 milioni di euro. Il numero 10 era stato accostato anche a Juventus, Lazio e altre big della Serie A, ma la cifra richiesta dall'Udinese era stata ritenuta fuori portata.

LAZIO, IL PUNTO SUL RINNOVO DI IMMOBILE

CALCIOMERCATO LAZIO, TRATTATIVA MURIQI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE