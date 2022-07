Calciomercato, il Napoli chiude per Solbakken: bruciata la concorrenza

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA / CALCIOMERCATO - Affare fatto: Ola Solbakken è del Napoli. C'è l'accordo totale tra il club partenopeo e l'esterno del Bodo Glimt che può arrivare a dicembre da svincolato, ma anche nelle prossime settimane se gli azzurri riuscissero a trovare la formula giusta. De Laurentiis è riuscito a bruciare la concorrenza della Roma che come priorità aveva l'arrivo di Paulo Dybala. L'attaccante norvegese, accostato anche alla Lazio negli scorsi mesi, arriverà presto in Serie A alla corte di Luciano Spalletti per cercare di colmare il vuoto pesante lasciato da due come Mertens e Insigne.