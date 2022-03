Calciomercato, Inter su Bremer, la Juve riscatta Morata: Messi torna al Barcellona?

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La stagione 2021/22 sta arrivando ai titoli di coda, ma c'è ancora tanto da giocarsi sia in Italia che in Europa in questi ultimi mesi. Oltre agli obiettivi di classifica, restano vivi e sempre al centro dell'attenzione anche quelli di calciomercato. Lo sguardo di diversi club è già puntato alla rosa della prossima stagione. L'Inter ad esempio, dopo aver rallentato ancora la propria corsa sul campo del Torino, vuole chiudere il prima possibile un'importante operazione in entrata. La società nerazzurra ha avviato i contatti con Gelson Bremer che proprio ieri sera ha punito la squadra di Inzaghi nell'1-1 dell'Olimpico. Il difensore brasiliano, autore di una stagione sontuosa in maglia granata, è molto vicino al trasferimento a Milano. Se per il Toro c'è aria di cessioni, l'altra sponda della città vuole conferme. Al centro dell'attenzione c'è Alvaro Morata che dopo l'arrivo di Vlahovic ha dato una sterzata decisa alla propria stagione fino ad allora deludente. Adesso la Juventus pensa fortemente al riscatto. Dopo aver pagato 10 milioni più 10 milioni per il prestito biennale, i patti con l'Atletico Madrid prevedono un riscatto da 35 milioni al termine della stagione. Una cifra considerata troppo alta dalla società di Agnelli, ma l'accordo tra le parti potrebbe essere trovato su una somma più bassa nei prossimi mesi. Discorso opposto quello di Lionel Messi che non riesce a imporsi e a convincere tutti al PSG. Pochi gol,pochi assist e poche prestazioni alle quali ci aveva abituato per il fenomeno argentino fischiato insieme a tutta la squadra al Parco dei Principi dopo la deludente eliminazione dalla Champions contro il Real Madrid. La Pulce non ha trovato la sua dimensione in Francia e il suo addio al termine della stagione non è impossibile. Secondo alcuni media spagnoli, ci sarebbero stati negli scorsi giorni dei contatti tra il papà di Leo e il Barcellona per un clamoroso ritorno in Catalogna del numero 10. Nel mondo del calciomercato nulla è impossibile.