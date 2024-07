Calciomercato Juve, Giuntoli: "Ancora tre colpi". Ecco i tre obiettivi

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - “Faremo ancora tre colpi, uno per reparto”. Giuntoli non si intende fermare e per il nuovo allenatore Thiago Motta sono in arrivo nuovi rinforzi. Dopo aver ufficializzato il terzino Cabal, quarto acquisto stagionale dei bianconeri dopo i centrocampisti Douglas Luiz, Thuram e il portiere Di Gregorio, la Juve lavora per altri tre colpi. In difesa il mirino è puntato su Jean-Clair Todibo del Nizza ma si osserva anche l'evoluzione dell'affare Calafiori-Arsenal.

Come riporta La Stampa, a centrocampo l'obiettivo principale è Teun Koopmeiners dell'Atalanta, sullo sfondo O’Riley e Gudmundsson nel caso in cui si complicasse l’obiettivo olandese. In attacco si cercano offerte per Kostic e Milik, c'è da risolvere il nodo Chiesa, si valutano gli esterni e si pensa anche a Giacomo Raspadori del Napoli.