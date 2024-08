Calciomercato Juventus | Damascelli su Chiesa: "Si sopravvaluta..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il futuro di Federico Chiesa è in bilico. Il calciatore, in uscita dalla Juventus, non ha ancora trovato nessuna squadra che sia disposta ad accettare le sue richieste: 8 milioni di euro di ingaggio a stagione.

Sul tema ha detto la sua anche Tony Damascelli che si è così espresso ai microfoni di Radio Radio: "Chiesa si sopravvaluta, tanto che il mercato italiano e europeo non è alla ricerca di Chiesa, dovrebbe rivedere le proprie richieste. È una situazione paradossale, la Juve ha pensato subito di andare a scadenza con Chiesa, dopo che aveva proposto un rinnovo con una cifra per spalmare il suo ingaggio sul bilancio. Arriveranno a cederlo per una cifra non inferiore a 15 milioni, per non mettere una minusvalenza a bilancio".