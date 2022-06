Calciomercato, Koulibaly: "Il Napoli perderà alcuni giocatori..."

Fonte: BBC Sport Africa

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso di un'intervista rilasciata a BBC Sport Africa Kalidou Koulibaly ha fatto il punto della situazione su quel che concerne il futuro del Napoli. In particolare, tra i profili che sembrano destinati all'addio c'è anche quello di Dries Mertens, accostato nelle ultime ore alla Lazio. Queste le parole del difensore: "Perderemo alcuni giocatori importanti per la prossima stagione, ci saranno dei cambiamenti perché alcuni andranno via e altri sono in scadenza. Vedremo quello che succederà, ma sapere che saremo in Champions ci aiuterà a prepararci adeguatamente. So che il Napoli farà di tutto per lottare ancora nella corsa al titolo".