Calciomercato, l'agente di Bale: "Vuole restare al Real, ma Zidane..."

CALCIOMERCATO - Gareth Bale resta un giocatore del Real Madrid. Il trasferimento allo Jiangsu sembrava cosa fatta, con la possibilità che il club di Suning lo girasse all'Inter fino a gennaio. Le merengues, però, all'ultimo hanno deciso di non farlo partire per non svalutare il suo cartellino pagato 100 milioni di euro. Così il gallese è rimasto nonostante le cose con il tecnico Zidane non vadano alla grande. Jonathan Barnett, agente del calciatore, ha parlato a Le Journal du Dimanche per spiegare cosa sta accadendo: "A Zidane, Gareth non piace. Bale vuole rimanere a Madrid, ma non sono sicuro che il signor Zidane lo voglia, anche se Gareth ha un ottimo contratto fino al 2022. Secondo me è uno dei tre o quattro migliori giocatori del mondo, ma il mister non la pensa così. Ma questa è la sua opinione e non lo criticherò per questo". Il futuro del numero undici degli spagnoli riguarda anche la Lazio. Il giocatore, infatti, potrebbe essere una parziale contropartita nell'affare Pogba che potrebbe dare il via all'effetto domino con Milinkovic che potrebbe andare allo United. In alternativa Bale potrebbe trovare sistemazione e portare nelle casse del Real liquidi freschi per dare l'assalto a Pogba o a Milinkovic stesso. Il calciomercato è ancora lungo e tutto può succedere.

