Calciomercato | L’Arabia spaventa Ravanelli: “Preoccupato anche per i tifosi”

CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio chiude un altro colpo in entrata. Dopo Castellanos, ecco Sow. Affare fatto con l'Eintracht...

WEBTV AURONZO GIORNO 14 - LAZIO, CASTELLANOS CON LO SCAVETTO: ECCO IL PRIMO GOL DEL TATY - VIDEO AURONZO - Lo aspettavano tutti con ansia e finalmente è arrivato. Eccolo il primo gol di Castellanos con la maglia della Lazio. Per ora solo in allenamento, ma El Taty ha la fame giusta per dimostrare il proprio valore. Riconquista del pallone e poi scavetto a tu... AURONZO - Lo aspettavano tutti con ansia e finalmente è arrivato. Eccolo il primo gol di Castellanos con la maglia della Lazio. Per ora solo in allenamento, ma El Taty ha la fame giusta per dimostrare il proprio valore. Riconquista del pallone e poi scavetto a tu... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO INTER | CON SERGEJ IN ARABIA, ZHANG PUNTA L'ALTRO MILINKOVIC-SAVIC CALCIOMERCATO INTER - Mentre si tenta di anticipare la concorrenza per accaparrarsi Emil Audero (nome sul quale aveva messo gli occhi anche la Lazio), l'Inter sonda anche l'opzione Vanja Milinkovic-Savic del Torino. Il club nerazzurro ha fatto un... CALCIOMERCATO INTER - Mentre si tenta di anticipare la concorrenza per accaparrarsi Emil Audero (nome sul quale aveva messo gli occhi anche la Lazio), l'Inter sonda anche l'opzione Vanja Milinkovic-Savic del Torino. Il club nerazzurro ha fatto un...