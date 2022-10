Calciomercato, la Lazio non molla Parisi: la fascia sinistra potrebbe essere sua

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Il calciomercato non finisce mai. Anche se si è da poco conclusa la finestra estiva e manca ancora parecchio tempo all'apertura di quella invernale, la Lazio continua a lavorare per dare a Sarri la squadra più completa possibile. A dare l'ultima indiscrezione di mercato ci ha pensato il solito Alfredo Pedullà e il nome non è certamente nuovo in orbita biancoceleste: "La Lazio continuerà a seguire Parisi per la fascia sinistra, lo sta facendo - come raccontato - dallo scorso gennaio. Apprezzato l'avvio di stagione del classe 2000".

Pubblicato il 30/09 alle 8.45