Calciomercato Lazio, ag. Birindelli: "Possibile contatto tra le società"

Tra i nomi circolati in questi giorni si è aggiunto anche Birindelli, terzino classe 1999 del Pisa . Il suo agente ha spiegato la situazione...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

Il futuro di Hysaj è in bilico e la sua permanenza a Roma è tutt'altro che scontata. La Lazio è disposta a lasciare andare il terzino albanese e nel frattempo avrebbe già individuato il sostituto in Samuele Birindelli, terzino destro del Pisa. Il classe 1999 quest'anno si è messo in mostra in Serie B e sogna il grande salto per il quale si sente ormai pronto. Le sue caratteristiche, la gavetta fatta e l'esperienza raccolta lo rendono un profilo interessante per il presente, ma soprattutto per il futuro. A commentare questo accostamento e a fare chiarezza sulla situazione è stato il suo agente, Marco Piccioli intervistato da Il Tempo:

"La Lazio non mi ha contattato personalmente, ma non escludo che ci possa essere stato un contatto tra società. Lui ovviamente sarebbe molto felice di giocare in un club così importante".