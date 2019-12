Calciomercato Lazio, ag. Kumbulla: "L'Inter lo segue da inizio stagione"

Marash Kumbulla, difensore classe 2000 del Verona, è stato accostato nei giorni scorsi alla Lazio. Il ragazzo è entrato nel mirino del ds Tare, che però non è l'unico ad averne notato le qualità. Come conferma l'agente Gianni Vitali ai microfoni di FcInterNews.it anche la società nerazzurra ha mosso i suoi passi: "L’Inter sta seguendo Kumbulla sin dall’inizio di stagione. Ognuno, come è giusto che sia, farà poi le sue valutazioni. È un giocatore seguito e richiesto da club italiani ed europei. Pronto per l'Inter? Sì, lo sarebbe: potrebbe giocare nella difesa nerazzurra".

JUVENTUS - LAZIO, IL REPORT SU LUIS ALBERTO

LAZIO, LA NOSTRA ESCLUSIVA CON DIACONALE

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE