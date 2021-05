Calciomercato Lazio, anche il Betis di Siviglia sulle tracce di Hysaj

In casa Lazio sono giorni importantissimi alla ricerca di quello che sarà l'allenatore per la prossima stagione. La società tuttavia pensa anche al mercato e da qualche tempo il nome di Elseid Hysaj, difensore in scadenza con il Napoli, è stato accostato ai biancocelesti. La concorrenza però sembra essere parecchio affollata e per il difensore si sarebbero fatte avanti: Fiorentina, Benfica e anche il Betis di Siviglia. Come riportato da Mundo Deportivo per il club Hysaj sarebbe l'alternativa perfetta a Emerson Royal che tornerà invece al Barcellona.

