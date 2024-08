Calciomercato Lazio | Anche il Como forte su Cancellieri: la situazione

Matteo Cancellieri, dopo l'ultima stagione in prestito all'Empoli è tornato alla Lazio. Dopo il ritiro sotto le Tre Cime di Lavaredo, per l'attaccante si è trattata solo di una semplice sosta. Infatti, l'ex Verona è destinato a salutare nuovamente i biancocelesti. Su di lui in vantaggio ci sarebbero Parma, Monza e Rennes. Distaccate il Genoa e il Venezia. Non solo, per il classe 2002, riferisce Alfredo Pedullà, è forte anche l'interesse del Como. La squadra di Cesc Fàbregas sarà una delle neo promosse in Serie A, motivo per cui la società si sta muovendo per poter puntellare la rosa in vista della nuova stagione.