Calciomercato Lazio | Anche l'Atalanta su Maldini? Gasp si sbilancia e apre

© foto di www.imagephotoagency.it

In vista del mercato di gennaio la Lazio riflette sull'eventualità di rinforzarsi per aumentare le pedine a disposizione di Marco Baroni. Tra i nomi circolati per un possibile arrivo a centrocampo c'è anche quello di Daniel Maldini, trequartista del Monza molto stimato a Formello. Reduce dall'esordio in Nazionale, il figlio d'arte con le sue prestazioni non ha attirato, però, solo le attenzioni dei biancocelesti ma anche di un'Atalanta particolarmente interessata a profili come l'ex Milan. In tal senso, dopo la vittoria per 0-3 contro il Napoli al Maradona, il tecnico bergamasco Giampiero Gasperini ha commentato così l'ipotesi di un arrivo del classe 2001:

"Non lo so, sicuramente è un ragazzo che sta facendo molto bene. L'Atalanta si deve guardare in giro, soprattutto su questo profilo di giocatori. Sono quelli che può permettersi, che può far migliorare e far crescere. L'obiettivo più importante per l'Atalanta sono i bilanci, la tipologia di giocatore a cui pensa è molto simile a quella di Maldini".