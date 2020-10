Calciomercato Lazio, Bergomi: "Non dimentichiamoci Muriqi. Sulla rosa..."

A Sky Sport Beppe Bergomi ha commentato la partita di oggi tra Lazio e Inter: "Ad un certo punto si vedeva che la Lazio era in difficoltà, poi è venuta fuori anche con l'uomo in meno. Alla fine i biancocelesti, nonostante l'inferiorità potevano essere più pericolosi dei nerazzurri". Sul calciomercato: "Non dimentichiamoci Muriqi. La rosa? La Lazio ha 5-6 giocatori nuovi, li ha aggiunti e non ha venduto nessuno dallo scorso anno".

