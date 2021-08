Calciomercato Lazio, Caicedo prende tempo col Genoa: e Fares...

RASSEGNA STAMPA - Il campionato sta volgendo alla seconda giornata, pian piano si entrerà nel vivo della stagione e il calciomercato invece sta per concludersi. Questi saranno gli ultimi giorni in cui i club potranno effettuare gli ultimi colpi di mercato. In casa Lazio si sta premendo l’acceleratore sia per gli acquisti sia per le cessioni, c’è qualcuno però che prende tempo. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, Felipe Caicedo starebbe riflettendo sul suo eventuale trasferimento al Genoa a differenza di Mohamed Fares che invece avrebbe acconsentito, manca solo l'accordo tra i club. Preziosi deve sostituire Mattia Destro e non ha esitato nel fare il nome del numero 20 biancoceleste con scadenza nel 2022. Gli accordi erano già stati trovati nella giornata di lunedì, trasferimento a titolo definitivo e un biennale ma nella notte qualcosa è cambiato. Complice del ripensamento sarebbe la moglie di Caicedo, non molto convinta di cambiare città. Preziosi dal canto suo avrebbe pronta un’alternativa nel caso in cui non dovesse andare a buon fine l’operazione, Lammers dell’Atalanta.

