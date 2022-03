Calciomercato Lazio, casting per il centrocampo: torna di moda un big dell'Atalanta

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - La testa è sul finale di stagione ma un occhio va sempre sul calciomercato. Sarà un'estate caldissima per la Lazio che prepara un'altra mini rivoluzione dopo quella che ha portato Sarri nella Capitale. Tra giocatori in scadenza e possibili addii, la dirigenza biancoceleste si guarda intorno per completare la rosa e dare continuità al progetto del Comandante. Torna di moda in casa Lazio il nome di un centrocampista dell'Atalanta. Si tratta di Matteo Pessina. Qualche mese fa c'erano stati dei contatti tra l'entourage del calciatore e Tare nei quali si era parlato anche di Gollini. Il numero 32 della Dea, che piace molto a Sarri, resta un profilo valido in casa Lazio soprattutto se in estate dovesse esserci il sacrificio di uno dei due big di centrocampo, Milinkovic o Luis Alberto. L'ex Verona, campione d'Europa con la Nazionale, non comporterebbe problemi di inserimento nelle liste in quanto italiano e sarebbe una pedina ideale perché già conosce alla perfezione la Serie A. L'Atalanta difficilmente farà sconti ma quella che porta a Pessina resta una pista da tenere d'occhio attentamente. Con la società bergamasca si potrebbe intavolare un discorso anche per quanto riguarda Pierluigi Gollini. La Lazio rischia di perdere sia Strakosha che Reina a parametro zero e avrebbe assoluto bisogno di un portiere. L'estremo difensore classe 1995 non sta trovando spazio al Tottenham nemmeno dopo l'arrivo di Conte che gli ha praticamente sempre preferito capitan Lloris. L'ex Aston Villa e Manchester United, tornerà a Bergamo dal prestito a fine anno e cercherà una nuova avventura. Sulle sue tracce c'è anche il club biancoceleste.