Calciomercato Lazio, contatti con l’entourage di Gollini e Pessina: i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - La vittoria contro il Bologna era fondamentale ed è arrivata. Dopo lo scivolone di Milano la Lazio doveva rispondere e lo ha fatto in grande stile. Tre reti al alla squadra Mihajlovic quasi mai pericolosa dalle parti di Strakosha. Il club capitolino pensa al presente ma anche al futuro. L'argomento calciomercato è sempre uno dei più caldi. Come riporta Tuttomercatoweb, nelle scorse ore ci sarebbero stati contatti tra Tare e l'entourage di Pierluigi Gollini e Matteo Pessina. Sono due profili che piacciono molto alla dirigenza biancoceleste. Si tratta però di due operazioni molto difficili che richiederebbero uno sforzo economico molto importante. Il portiere classe 1995 sta giocando poco con Conte al Tottenham e la Lazio dovrà prendere assolutamente un giocatore in quel ruolo in estate. Per quanto riguarda il centrocampista campione d'Europa sarà molto difficile strapparlo all'Atalanta che da anni punta su di lui.