Calciomercato Lazio | Chi è Hudson Odoi, il talento che ha stregato Sarri

Uno dei nomi caldi per la corsia esterna d'attacco della Lazio è quello di Callum Hudson Odoi. Il calciatore inglese naturalizzato ghanese classe 2000 è in uscita dal Chelsea e potrebbe far comodo ai biancocelesti. Nell'ultima stagione ha militato nel Bayer Leverkusen dove però non ha trovato grande continuità sia in termini di presenze che di marcature. Ad inizio carriera il suo talento aveva incantato un po' tutti gli addetti ai lavori, compreso mister Sarri che lo aveva visto crescere nel corso della sua avventura sulla panchina dei Blues.

Hudson Odoi: carriera e curiosità sul giocatore britannico

Si tratta di un figlio d'arte visto che il padre è l'ex calciatore Bismark Odoi. Anche il fratello Bradley Hudson-Odoi ha calcato i campi da gioco a testimonianza di come il calcio sia una vera e propria questione di famiglia. Dopo aver giocato nelle giovanili del club londinese ha debuttato in prima squadra nel gennaio 2018 nel match di FA Cup contro il Newcastle. A fargli posto al minuto 81 fu Pedro, possibile compagno di squadra alla Lazio. Un altro intreccio con il club biancoceleste è l'affinità con il tecnico Maurizio Sarri che nell'estate 2018 arrivò al Chelsea e decise di promuovere in prima squadra l'esterno offensivo. Un fattore di non poco conto visto che il tecnico toscano prima di ricoprire i giovani di responsabilità ci pensa sempre su due volte. Insomma, un punto a favore di non poco conto qualora la trattativa dovesse concretizzarsi.