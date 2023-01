Calciomercato Lazio, concorrenza per Bonazzoli: il club interessato

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Il calciomercato di gennaio sta per entrare nella fase più calda. Federico Bonazzoli rimane uno dei nomi accostati alla Lazio per rimpinguare il reparto d'attacco. Secondo quanto riportato da Sky Sport però il club biancoceleste deve stare attento alla concorrenza del Sassuolo: la società neroverde infatti ha mosso i primi passi per Bonazzoli e ha proposto alla Salernitana uno scambio. I granata hanno dato la loro disponibilità, ma non hanno ancora individuato il profilo giusto per chiudere l'affare. Anche il giocatore classe '97, in uscita da Salerno, rimane in attesa delle mosse di tutti i club interessati per scegliere la strada migliore.