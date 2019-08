Calciomercato Lazio, concorrenza per Muldur: c'è il pressing del Sassuolo

Calciomercato ancora nel vivo, la Lazio ha già messo a segno alcuni colpi necessari per rinforzare la rosa. Si valutano intanto altri profili, ma le operazioni in entrata saranno legate a eventuali cessioni. Potrebbe essere il caso di Muldur del Rapid Vienna, giocatore visionato dalla società ma per cui i biancocelesti si muoverebbero solamente in caso di un paio di partenze in difesa. Sul calciatore cresce comunque la concorrenza, già l'agente aveva confessato l'interesse da parte di alcuni club di Serie A. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il Sassuolo avrebbe messo gli occhi sul terzino: i neroverdi devono sostituire Lirola, e avrebbero nelle ultime ore aumentato il pressing proprio su Muldur.

