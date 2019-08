Celta Vigo - Lazio, probabili formazioni: Inzaghi si affida ai titolari

VIGO - Ultima amichevole pre-stagionale per la Lazio di mister Inzaghi. A due settimane dal via del prossimo campionato, il match in terra spagnola contro il Celta Vigo servirà per rodare gli 11 che probabilmente debutteranno nella prima di Serie A 2019/2020 con la Sampdoria a Genova. Con Lulic infortunato, toccherà ancora a Jony prendere possesso della fascia sinistra. Sul versante opposto è già intoccabile Lazzari. Per il resto formazione confermata: la coppia Correa-Immobile a guidare l'attacco, Parolo sostituisce Milinkovic (infortunatosi anche lui) come mezz'ala. Oltre al serbo e a capitan Lulic, out anche Luiz Felipe e i lungodegenti Marusic e Lukaku.

Amichevole pre-season 2019-2020

Sabato 10 agosto 2019, ore 20:00

Stadio Balaidos, Vigo

Le probabili formazioni

CELTA VIGO (4-4-2): Ruben Blanco; Kevin, Araujo, Aidoo, Olaza; Brais Mendez, Beltran Lobotka, D. Suarez; Iago Aspas, G. Fernandez. A disp.: Sergio Alvarez, Ivan Villar, Costas, Saenz, Jozabed Sanchez, Pione Sisto, Bermejo, Iker Losada, Lautaro, Beauvue. All.: Escribà.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Vavro, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile. A disp.: Guerrieri, Alia, Bastos, Patric, Cataldi, Berisha, André Anderson, Adekanye, Caicedo. All.: Simone Inzaghi.

