Lazio, oggi amichevole contro il Celta Vigo: tutte le info

L’ultima amichevole estera dell’estate. Dopo otto successi in altrettanti test, la Lazio in queste ore sta raggiungendo la Spagna dall’aeroporto di Dortmund. All’Abanca Balaídos sabato sera (calcio d’inizio alle ore 20) è in programma la 24esima edizione del Trofeo Memorial Quinocho, competizione organizzata annualmente dal Celta Vigo e dedicata alla memoria di Joaquín Fernández Santomé. L’ex difensore e dirigente dei galiziani assassinato nella sede del club nel 1988. I biancocelesti saranno la quinta squadra italiana a partecipare dopo Roma, Cagliari, Genoa e Udinese (l’unica a trionfare). Per i Celtistas sarà anche l’occasione per presentare la squadra allenata da Fran Escribá in vista della prossima stagione con giocatori e corpo tecnico che, una mezz’ora prima della gara, scenderanno sul campo per salutare i propri tifosi. All’intervallo poi, alla presenza di tutte le formazioni giovanili del Celta, l’attaccante Iago Aspas - cresciuto proprio nelle giovanili celesti - riceverà per mano del presidente della federazione galiziana di calcio la medaglia d’oro al merito sportivo. Per il trofeo, dopo una decisione presa non senza polemiche dal comune di Vigo, resterà chiusa la Grada de Río dimezzando di fatto la capienza dello stadio (da 29mila a 15mila) e impedendo la vendita dei tagliandi per il match ai non abbonati.

Pubblicato il 9 agosto alle ore 16:00