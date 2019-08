Calciomercato Lazio, Tounkara in trattativa con la Viterbese

“Non so ancora dove giocherò”. Rispondeva così nei giorni scorsi Mamadou Tounkara alle domande dei tifosi della Lazio sul suo futuro. L’attaccante di origini senegalesi, fuori dal progetto tecnico biancoceleste, si sta allenando a Formello in attesa della chiamata giusta. Dopo essere stato accostato a diversi club di Serie C, la soluzione per l’attaccante classe ’96 potrebbe chiamarsi ora Viterbese. Il club del nuovo patron Marco Arturo Romano ha già acquistato Bezziccheri ed è aperto all’arrivo di nuovi giovani dalla Capitale. Secondo quanto riporta tusciaweb.eu, la trattativa sarebbe anche a buon punto con i gialloblù in pole position per accogliere lo spagnolo. Da valutare la formula visto che Tounkara ha un contratto in scadenza con la Lazio nel giugno 2020.

