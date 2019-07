Viterbese, il pres.: "Aspettiamo giovani dalla Lazio". Il primo è già arrivato

A Viterbo è iniziata lo scorso 18 luglio una nuova era: addio a Camilli e presidenza a Marco Arturo Romano. L’imprenditore originario di Cassino ed ex vicepresidente del Livorno ha presentato il suo progetto ai microfoni del TGR Lazio manifestando una volontà precisa sul fronte calciomercato: “Il gruppo sarà completato con giovani, gli innesti potranno arrivare da Roma, Lazio e Frosinone”. Il primo colpo è già chiuso: alla squadra di Antonio Calabro si è aggregato ieri Daniel Bezziccheri. L’esterno ex Primavera, reduce dalle stagioni - sempre in C - in prestito con Reggina e Albissola, ha raggiunto il tecnico Antonio Calabro nel ritiro di Chianciano Terme disputando anche il primo allenamento. Nelle prossime ore sarà ufficializzato e presentato. L’arrivo di Bezziccheri non dovrebbe essere comunque l’unico. Il club di Romano, legato da un rapporto di amicizia con Claudio Lotito, ha messo nel mirino anche Alessio Bianchi, centrocampista classe 2000 tra i protagonisti della promozione con la Primavera nell’ultima stagione.

